SG Ruwertal Von der Aushilfe wurde Andreas Steffen zur Stammkraft

Nach mehreren vergeblichen Anläufen hatte er die SG Altrich/Wengerohr-Bombogen am Ende der vergangenen Saison in die A-Klasse Mosel geführt und krönte damit seine herausragende, vierjährige Trainertätigkeit bei der Spielgemeinschaft vor den Toren von Wittlich. Frühzeitig hatte Andreas Steffen angekündigt, aus privaten Gründen zur SG Ruwertal zu wechseln und dort in der zweiten Mannschaft (Kreisliga B Mosel/Hochwald) Fuß fassen zu wollen. Inzwischen hat der auch mit mittlerweile 34 Jahren noch immer drahtige, schnelle und technisch beschlagene Vollblutfußballer den Sprung in die Bezirksliga-Mannschaft der Ruwertaler geschafft.