Rheinlandpokal FC Bayern und fette Kasse: Träumen ist in der Schneifel jetzt erlaubt

Mit seinem Treffer kurz vor Schluss bewahrte Jan Pidde die SG Schneifel vor einer Verlängerung – und ließ sein Team sowie den Großteil der 923 Zuschauer bereits nach der regulären Spielzeit jubeln: Dank des 2:1-Sieges am Mittwochabend über den Ahrweiler BC hat die Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont und Hallschlag den Sprung ins Rheinlandpokal-Finale geschafft. Am Samstag, 25. Mai, tritt sie beim Noch-Regionalligisten TuS Koblenz an – in dessen Stadion Oberwerth.