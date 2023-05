Fußball Siebter Sieg in Serie, Klassenerhalt, Party

Mit einem nie gefährdeten und auch in der Höhe verdienten 7:1-Erfolg hat sich der SV Zeltingen-Rachtig einen Spieltag vor Schluss den Klassenverbleib in der Bezirksliga gesichert. Gegen das bereits abgestiegene Team aus Kyllburg zeigten die äußerst fokussierten Hausherren von „der ersten Minute an einen druckvollen Offensivfußball. Jeder der unglaublich vielen Fans, die uns einen traumhaften Support bescherten, hat gespürt, dass wir da nichts mehr anbrennen lassen und alle Spieler waren heiß, mit einem weiteren Sieg den Klassenerhalt zu feiern. Es war dann auch eine Mega-Sause und eine sensationelle Stimmung mit den Zuschauern“, ließ sich Spielertrainer Pascal Meschak inmitten der großen Spieler- und Jubeltraube als Architekt des Erfolges feiern.