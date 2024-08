Fußball Einmal Rot, fünf Tore und viel Ärger

Es wurde gegrätscht, gestoßen und beharkt: Weder Aufsteiger SV Sirzenich noch die Gäste von der SG Ellscheid schenkten sich etwas in ihrem ersten Saisonspiel am Sonntagnachmittag. Rund 24 Stunden nach seinem Einsatz als Vierter Offizieller beim Drittligaspiel zwischen Waldhof Mannheim und Viktoria Köln ließ der Unparteiische Jason Lieser viel laufen. Auf den einen oder anderen Kommentar von den Trainerbänken reagierte er mit Gelassenheit, versuchte, mit einem ruhigen und sachlichen Ton die Gemüter wieder zu beruhigen. Trotzdem zog der selbst seit dieser Spielzeit in der Regionalliga pfeifende Schiedsrichter die Kritik von Sirzenicher Seite auf sich. Verständnislos reagierten die Hausherren auf die Rote Karte gegen Tobias Geib (79.). Bei einem Zweikampf unweit der Mittellinie stand Lieser optimal und sah ein Nachschlagen des Neuzugangs von der SSG Mariahof gegen den Ellscheider Niklas Maas. Geib selbst beteuerte indes, nichts Schlimmes getan zu haben und den Akteur der Gäste allenfalls „im Fallen“ berührt zu haben. „Der Schiri hat viel laufen lassen. Bei zweifelhaften Entscheidungen ging es aber immer gegen uns“, echauffierten sich die beiden Sirzenicher Trainer. Ihr Ellscheider Pendant, der kurz vor der Pause mit Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel ausgewechselte und wohl nun einige Wochen lang fehlende Spielertrainer Markus Boos, attestierte Lieser indes eine sehr gute Spielleitung.