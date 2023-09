Fußball Woran der Primus noch arbeiten muss

Die Abgänge von Julio Ngangu (zu Rheinlandligist Ehrang/Pfalzel) und Herbert Stuhlberg (zurück zu B-Ligist SG Weintal-Krettnach) schmerzten, doch sie brachten das Team nicht aus dem Gleichgewicht. Nach vier Spieltagen grüßt der SV Sirzenich in der Kreisliga A 9 von ganz oben und hat sich mit vier Siegen in vier Spielen den Respekt der Konkurrenz erworben. Zuletzt feierte das Team der beiden Trainer Tillmann Schweitzer und Elmar Klodt beim FSV Tarforst II einen 6:1-Auswärtserfolg. Bereits eine Woche zuvor gestatteten sie dem Gegner aus Kordel und Welschbillig beim 4:0-Heimsieg wenig Entfaltungsmöglichkeiten. „Es war ein verdienter Sieg, wir haben ein gutes Spiel gemacht“, zeigte sich Klodt nach dem Erfolg beeindruckt. Es sei eine geschlossen gute Teamleistung gewesen, vor allem die Balance zwischen Abwehr und Angriff habe gestimmt. Dass es am Dienstagabend gegen denselben Gegner im Kreispokalspiel nicht zum Weiterkommen reichte, lag im Endeffekt am Nervenkostüm: Nach torlosen 120 Minuten kam es zum Elfmeterschießen. Hier scheiterten Simon Klodt an der Latte und Kevin Endres am gut reagierenden Kordeler Torwart Jonah Moser.