Sogar Playoff-System möglich: So soll es in den Kreisligen weitergehen

Region/Koblenz Bleibt es nach der nächsten Bund-Länder-Konferenz beim Verbot von Wettkämpfen, ist der Weg für den Beirat frei, über einen Abbruch der Saison zu entscheiden.

Der endgültige Beschluss, die Saison im Fußballverband Rheinland (FVR) abzubrechen, soll bei einer Videokonferenz zwischen dem 10. und 20. Mai getroffen werden. Darauf verständigten sich Mitglieder des FVR-Präsidiums und die Vorsitzenden der neun Fußballkreise im Rahmen einer virtuellen Sitzung am Donnerstagabend. Ursprünglich sollte bereits hier eine Entscheidung fallen.

Nun will man beim FVR aber noch die nächste Bund-Länder-Konferenz am 6. Mai abwarten, um auf Nummer (ganz) sicher zu gehen. Rein theoretisch könnte dann das Spielverbot durch die Politik aufgehoben werden, sodass die Saisons zwischen Rheinland- und Kreisliga bis Ende Juni/Anfang Juli noch zu Ende zu spielen wären. Tritt dieser (sehr) unwahrscheinliche Fall nicht ein, obliegt dem FVR-Beirat die abschließende Entscheidung, die Saison vorzeitig abzubrechen. Als Grundlage sollen die Empfehlungen des Verbandspräsidiums und der Vereine dienen. Bis zum vergangenen Montag waren die Clubs aus dem FVR-Gebiet aufgerufen, entweder für einen Abbruch oder eine Fortsetzung zu stimmen. Gut 83 Prozent votierten dabei für einen Abbruch (TV berichtete).

Bestätigt wurde in der Video-Besprechung am Donnerstag noch einmal die weitere Handhabe nach dem Abbruch: Alle aktuellen Tabellenführer steigen auf, bei Punktegleichheit auch der Zweite. Verzichtet der Tabellenführer auf den Aufstieg, steigt indes keiner auf. Sind an der Tabellenspitze zwei Mannschaften punktgleich, aber eine Mannschaft hat ein Spiel weniger als die andere, dann entscheidet der Quotient – und nur die Mannschaft mit dem besseren Quotienten steigt auf.