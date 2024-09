Fußball Wie Spangdahlem mit der ersten Saisonpleite umgeht

Drei Siege und ein Remis gab es in den ersten vier Spielen: Der Start in die neue Saison der Kreisliga B15 konnte sich aus Sicht des Vorjahresaufsteigers SG Spangdahlem/Pickließem/Dudeldorf sehen lassen. Das ausgegebene Ziel, oben mitspielen zu wollen, erhielt so gleich eine festere Basis. Das jüngste 3:5 gegen die ebenfalls ambitionierte SG Fidei war aber nun der erste Dämpfer für die Mannschaft von Berin Krasnici.