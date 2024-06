Fußball Der SV Speicher kickt nur noch in der C-Liga

Der Traditionsverein SV Speicher, der mit seiner ersten Mannschaft 2022 aus der Bezirksliga abgestiegen war und nach zwei Spielzeiten in der A-Liga als Absteiger in der B-Klasse spielberechtigt gewesen wäre, startet in der neuen Saison in der Kreisliga C. Das ergab nach Angaben des Vorsitzenden Patrick Neumann eine interne Zusammenkunft von Mannschaft und Vorstand. Das Team, das in der vergangenen Saison mit nur sieben Punkten in der Kreisliga A6 als Tabellenletzter über die Ziellinie gegangen war, steht nun vor einem kompletten Neuaufbau. „Weil wir in den vergangenen drei Jahren zu viele Abgänge zu verzeichnen hatten und die Quantität der Leistungsträger für eine B-Liga nicht ausreichend ist, sind wir zu der Entscheidung gekommen, den kompletten Neuanfang eine Etage tiefer in der C-Klasse in Angriff zu nehmen“, sagt der Clubchef jenes Clubs, der sogar auf eine Vergangenheit in der damals noch drittklassigen Oberliga Südwest (1978/79) zurückblickt. Coach bleibt Tobias Karst. Der Welschbilliger wird von Nico Back als Co-Trainer unterstützt. Der bisherige Spieler-Co-Trainer Tim Roth spielt künftig beim ambitionierten B-Ligisten SG Herforst. Laut Neumann werde man die zweite Mannschaft auflösen und die restlichen acht Spieler mit den 15 aus der ersten Mannschaft zusammenführen. „Die Spieler der Zweiten kommen aus der Reserveklasse, die sich schnellstmöglich integrieren sollen. Ziel ist, mit den bestehenden Spielern der Ersten eine Mannschaft zu formen, die Spaß am Fußball hat und in der Lage ist, wieder erfolgreiche Spiele zu bestreiten. Mit aktuell 23 Spielern sind wir quantitativ gut bestückt“, so Neumann, der ankündigt, dass noch ein externer Neuzugang folgen soll. Mit den jungen Kräften will man sukzessive eine neue und erfolgreiche Mannschaft aufbauen: „Unsere Jugendarbeit soll im nächsten Jahr, wenn zwei bis drei Neue dazukommen sowie ein Jahr später, wenn sechs bis sieben Nachwuchsspieler nach oben rücken, ihre ersten Früchte tragen.“