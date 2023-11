Fußball Was sich jetzt in Speicher ändern muss

2018 ging es raus aus der Kreisliga B in die A-Klasse. Zwei Jahre später folgte der Sprung in die Bezirksliga. Wiederum zwei Saisons danach stieg der SV Speicher wieder ab. Nun droht die Rückkehr in die B-Klasse: Zur Winterpause zieren die seit Sommer von Tobias Karst trainierten Töpferstädter das Tabellenende der Kreisliga A6. Erst sieben Punkte stehen auf der Habenseite. Satte zehn Zähler beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Dort haben die DJK Kelberg (11.) und die SG Körperich (12., beide 17 Punkte) auch noch eine Partie weniger ausgetragen. Doch Coach Karst hat die Hoffnung darauf, am Ende der Saison mindestens den viertletzten Tabellenplatz zu belegen, noch längst nicht aufgegeben.