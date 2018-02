später lesen Region Winterwetter führt zu zahlreichen Absagen Teilen

Twittern

Teilen



Schnee, Eis und hartgefrorene Plätze lassen am Wochenende nur ein sehr eingeschränktes Fußball-Programm zu. So wurde das Gastspiel des FSV Salmrohr in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim Spitzenreiter FC 08 Homburg wegen winterlicher Platzverhältnisse abgesetzt.