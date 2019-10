Muss mit Axt befreit werden : Spieler in Toilette eingesperrt – Kreisliga-Partie in der Eifel verspätet angepfiffen

Spieler in Toilette eingesperrt – Kreisliga-Partie in der Eifel verspätet angepfiffen

Mit einer Axt musste ein Spieler aus der Toilette befreit werden – erst dann konnte das Spiel in Speicher beginnen.

Speicher Kuriose Szene in der Kreisliga Eifel: Weil ein Spieler der Gästemannschaft in der Toilette eingesperrt war, und mit einer Axt befreit werden musste, wurde die Partie des SV Speicher gegen den SV Neunkirchen-Steinborn 15 Minuten später angepfiffen.

Anders geschehen beim Spiel des SV Speicher gegen den SV Neunkirchen-Steinborn am Sonntag in der Kreisliga A Eifel. Für Abwehrspieler Marvin Schmitt vom SV Neunkirchen-Steinborn entwickelten sich am Sonntagnachmittag aus dem letzten ruhigen Moment vor dem Spiel aber ungewohnte Komplikationen: Das Schloss der Toilettentür im Speicherer Kabinentrakt klemmte.