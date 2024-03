Fußball Keine Lust auf Oberliga? Klare Ansage von der SG Schneifel

Diese Englische Woche hätte für die Sportgemeinschaft Schneifel nicht besser laufen können. Dem 3:0 in der Rheinlandliga gegen den TuS Kirchberg ließ das Team um Trainer Stephan Simon am Mittwoch im Pokalviertelfinale das 2:0 gegen den FC Niederroßbach folgen. Am Sonntag folgte ein spektakuläres 4:3 im Spitzenspiel beim Ahrweiler BC. Nicht nur vom Auftritt der Mannschaft war der Sportliche Leiter Martin Knuppen begeistert, sondern auch vom enormen Zuspruch: Rund 100 unter den offiziell 305 Zuschauern auf dem Sportplatz in Heimersheim hielten es mit den Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont und Hallschlag. „Die Leute kamen nicht nur aus unseren SG-Orten, sondern auch aus Hillesheim und sogar dem Kölner Raum, um uns zu unterstützen.“ Nach der 1:2-Niederlage des Tabellenzweiten Sportfreunde Eisbachtal tags zuvor beim VfB Wissen hätten „22 hoch motivierte Spieler auf dem Platz gestanden, die eine große Chance im Aufstiegsrennen nutzen wollten“, so Knuppen.