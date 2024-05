Fußball Millionen schauen auf die SG Schneifel

Die Niederlagenserie gegen Ende der über weite Strecken so erfolgreich verlaufenen Saison in der Fußball-Rheinlandliga ist abgehakt. Bereits seit rund 14 Tagen liege der „Fokus voll auf dem Pokal“, sagt Stephan Simon. Der 32-Jährige und die von ihm gecoachte Sportgemeinschaft (SG) Schneifel konnten sich so ohne Stress auf das Endspiel gegen die TuS Koblenz vorbereiten. Am Samstag, 13.45 Uhr, ist es soweit: Vor wohl über 3000 Zuschauern im Koblenzer Stadion Oberwerth und einem Millionenpublikum, das virtuell im Rahmen des bundesweiten, von der ARD ausgestrahlten Finaltags der Amateure dabei ist, greifen die Kicker aus Stadtkyll, Auw, Ormont und Hallschlag nach den Sternen.