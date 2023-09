Gewalt im Fußball Nach Attacke gegen Schiri: Spieler für zwei Jahre gesperrt

Der Angriff auf den Schiedsrichter bei der abgebrochenen Partie in der Eifel-Reserveklasse am Sonntag, 10. September, zwischen dem SV Speicher II und der SG Stahl/Mötsch III durch einen Akteur der Gäste hatte hohe Wogen geschlagen: Der mit Gelb-Rot des Platzes verwiesene Spieler hatte allem Anschein nach den Unparteiischen bedrängt, geschubst, gegen die Brust gehauen und obendrein auch noch an dessen Trikot „gezerrt“, wie es der Schiedsrichter beschrieb.