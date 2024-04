Fußball Schneifeler erwarten im Halbfinale vierstellige Kulisse

Vor rund 18 Jahren wurde die SG Schneifel gegründet. Am Mittwoch ab 19.30 Uhr steht den Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont und Hallschlag ein historisches Ereignis ins Haus: Ligakonkurrent Ahrweiler BC ist dann im Rheinlandpokal-Halbfinale zu Gast in Stadtkyll. „So weit waren wir im Pokal noch nie. Unsere Vorfreude ist riesig. Im Umfeld knistert es förmlich“, sagt Martin Knuppen. Seit rund zehn Jahren ist er Sportlicher Leiter der Schneifeler, die aktuell die Rheinlandliga anführen und trotz des jüngsten Zwischentiefs (nur drei Punkte aus den jüngsten fünf sieglosen Spielen) unverändert gute Chancen haben, erstmals in die Oberliga aufzusteigen.