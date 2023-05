Fußball Schneifeler verabschieden Trainerlegende, Zerf holt Trierer Talent

Die gerade in die A-Klasse aufgestiegene zweite Mannschaft von Eintracht Trier entwickelt sich immer mehr zum Auffangbecken für bisherige Rheinlandligaspieler. Nach zehn Jahren kehrt so (auch) Philipp Basquit nach TV-Informationen zu den Blau-Schwarz-Weißen zurück. Der heute 32-Jährige hat seit 2013 beim SV Mehring und dem FSV Salmrohr jede Menge Erfahrung in der Ober- und der Rheinlandliga gesammelt. Einen weiteren namhaften Abgang müssen die von Frank Meeth gecoachten Salmrohrer verkraften: Ralf Rizvani – gerade erst von einem Kreuzbandriss genesen – schließt sich Rheinlandliga-Aufsteiger Rot-Weiß Wittlich an. Laut Trainer Guido Habscheid zudem Ayman Habbouchi an die Lieser. Der 22-jährige Abwehrspieler kommt vom künftigen Ligarivalen FSV Trier-Tarforst. Von Bezirksliga-Absteiger SV Hetzerath wechseln Torjäger Luca Schütz sowie Leonard Tonner zu Rot-Weiß. Verlassen werden den Verein Sebastian Szimayer (FSV Tarforst) sowie Yannick Lauer, den es zurück zum CS Grevenmacher in die zweitklassige Ehrenpromotion nach Luxemburg zieht.