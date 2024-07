Fußball Warum die Schneifeler schon SOS funken

Bereits inmitten der Vorbereitung auf die neue Saison in der Rheinlandliga funkt die Sportgemeinschaft (SG) Schneifel SOS: Zahlreiche Angeschlagene und Verletzte gibt es nach Angaben des Sportlichen Leiters Martin Knuppen aktuell. Besonders schwer wiegt der wohl monatelange Ausfall des früheren lettischen Jugend-Nationalspielers Davis Spruds. Laut Knuppen zog sich der Neuzugang vom Luxemburger Erstligisten Victoria Rosport beim 2:2 am vergangenen Freitag gegen den Rosporter Klassentrahenten US Hostert (2:2) einen Kreuzbandriss zu. Unklar ist aktuell, wann Philipp Bauer (weiche Leiste), Fabian Reusch (erneute Hüftbeschwerden) und Simon Reetz (ihm macht ein Nerv in der Bauchmuskulatur zu schaffen) wieder einsteigen können. Fehlzeiten über mehrere Wochen hinweg scheinen in diesen Fällen möglich. Jannik Grün, Neuzugang vom FSV Salmrohr, hatte Oberschenkelbeschwerden, Dennis Koziol (nach Außenbandriss) sowie Daniel Zunk (auskurierte Zerrung) sollten indes in Kürze wieder einsteigen können.