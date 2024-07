Schleidweiler Frauen-Zweitligist Gütersloh siegt im Regen von Schleidweiler

Wie das Vorstandsmitglied der SG Fidei unterstrich, hatte man eine derartige Wetterlage noch nicht erlebt. „Wir sind am Samstag fast abgesoffen, teilweise mussten die Linien ein zweites Mal nachgezogen werden. Der Rasen aber hat super gehalten und wurde von allen Teams gelobt. Alle haben das Beste daraus gemacht. So wurden die VIP-Zelte für die Teams sehr gut genutzt und auch das Catering für alle war prima organisiert.“ 240 Spielerinnen waren am Start, gefühlt seien es, ohne konkrete Zahlen zu nennen, mehr Zuschauer als im Vorjahr gewesen.