Stickeralben-Kult Sehnsuchtsort Trierer Hauptbahnhof

Auch bei Peter Neumeyer ruft ein Album der Bundesliga-Anfangsjahre schöne Erinnerungen hervor. Bei ihm ist es jenes der zweiten Bundesligasaison 1964/65 – herausgegeben vom Sicker-Verlag. Mit den 16 Vereinen und gleichfalls internationalen Teams am Ende des Heftes – unter anderem mit Inter Mailand, ein Jahr zuvor Europapokalsieger der Landesmeister. „Außerdem gibt es Fotos mit Spielszenen aus Europapokalspielen von Borussia Dortmund. Mit vertreten ist auch der damals amtierende Weltmeister Brasilien sowie die Geschichte der Weltmeisterschaften mit den Mannschaftsfotos von den WM-Titelträgern Uruguay, Italien, Deutschland (1954) und Brasilien“, berichtet Neumeyer – geboren 1955 in Trier. „Ich war damals Schüler der Volksschule St. Matthias Trier. Gekauft habe ich die Sammelbilder immer bei Schreibwaren Lillig in der Matthiasstraße. Das Geschäft war günstig gelegen, in unmittelbarer Nähe der Schule. Für zwei Groschen bekam man ein Tütchen mit fünf Sammelbildern. Getauscht wurde dann eifrig in der großen Pause in der Schule.“