Fußball Wagener sieht viel mehr Lust als Last

Sülm · Bereits am drittletzten Spieltag kann die Titelfrage in der Fußball-Kreisliga B13 geklärt werden: Der SG Dist reicht schon ein Punkt im Spitzenspiel gegen die SG Fidei, um vorzeitig feiern zu können. Im Gespräch mit dem TV sagt der Trainer des Tabellenführers, warum seine Mannschaft so stabil ist in dieser Saison.

09.05.2024 , 10:16 Uhr

Im Hinspiel setzten sich Philipp Gulden (rechts) und die SG Fidei mit 2:1 durch. Gelingt Jannis Schöben und der SG Dist nun die Revanche oder zumindest ein Unentschieden, wäre man vorzeitig Meister. Foto: Hans Krämer