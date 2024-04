Fußball SV Konz trennt sich vom Trainer – Wer jetzt übernimmt

Nach zwei Drittel der Saison ist für Trainer Oliver Hongla beim Fußball-Bezirksligisten SV Konz schon wieder Schluss: Im Anschluss an „intensive Gespräche mit Mannschaft und Trainerstab“ habe sich der Vorstand dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem 39-Jährigen mit sofortiger Wirkung zu beenden, heißt es in einer am späten Donnerstagabend von Oliver Esch, dem Vorsitzenden des Vereins, unterzeichneten Pressemitteilung. Bis Saisonende werde das Team nun von den Co-Trainern Markus Müller und Stefan Becker betreut. „Mit Markus haben wir bereits in der vergangenen Saison in einer ähnlichen Situation Erfolg gehabt und konnten der Mannschaft so Spielfreude und die nötige Motivation zurückgeben“, wird Esch in der Mitteilung zitiert. Das Trainerteam für die neue Runde steht bereits fest. Dann übernehmen Stefan Reifenberg und sein angestammter Assistent Michael Scherer. Der langjährige Trainer des FC Könen, der darauf zwei Saisons lang den B-Ligisten SG Fidei coachte, übernahm im vergangenen Sommer den Luxemburger Viertligisten Jeunesse Biwer. Dort trat er aber nach nur neun Punkten aus elf Spielen im Herbst zurück.