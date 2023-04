Fußball SV Tawern vergrößert Angebot durch neue Abteilung

Es folgten die Berichte aus den einzelnen Abteilungen – vom Tischtennis (von Armin Weber), Tennis (Jan Schumann), Juniorentennis (Sven Ehlscheid), Dance it, jump it, move it (Anna Marx, Laura Jakobs), Freizeit- und Breitensport (Werner Hoffmann), Fußball (Christian Gales, Mario Schömann) sowie vom Jugendfußball (Udo Bock, Armin Weirich). Bis auf die neuen Vorstände Anna Marx und Laura Jakobs (Dance it, jump it, move it) sowie Lucas Roderich (neuer Sportplatzkoordinator) wurden alle Vorstände im Amt bestätigt. Der Überblick: Präsidium: Sebastian Junk, Ralf Kindermann, Ralph Weber; Geschäftsführer: Dirk Rohles; Schriftführer: Hans Löber; Abteilungsleitungen: Christian Gales, Mario Schömann (Fußball), Dr. Udo Bock, Armin Weirich (Juniorenfußball), Armin Weber (Tischtennis), Jan Schumann (Tennis), Sven Ehlscheid (Juniorentennis), Anna Marx, Laura Jakobs (Dance it, jump it, move it), Werner Hoffmann (Freizeit- und Breitensport); als Kassenprüfer fungieren Harald Junk und Peter Schmitt.