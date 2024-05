Fußball Tawern will mit Sieg Tor zur Rheinlandliga weit aufstoßen

Der SV Tawern empfängt am Sonntag ab 15 Uhr in seinem ersten Aufstiegsspiel zur Fußball-Rheinlandliga den TuS Oberwinter. Der Mitte-Bezirksligist setzte sich am Mittwoch in einem Entscheidungsmatch gegen den am Ende der Punkterunde gleichauf liegenden SV Anadolu Spor Koblenz mit 1:0 durch. 1100 Zuschauer sahen die Partie in Andernach.