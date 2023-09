Fußball Einst Nationalelf, heute Kreisliga-Schiri

Was er als Torwart auch mit Ende 30 noch draufhat, bewies Ziad Bio Anfang Juni eindrucksvoll. Da lieferte sich sein TuS Euren im Aufstiegsspiel gegen die SG Sauertal Ralingen ein enges Duell. Bio hielt am Ende den 1:0-Sieg fest und bejubelte anschließend die Rückkehr in die Kreisliga B. Die sehr gute Strafraumbeherrschung, das starke Stellungsspiel und die weiterhin vorhandene Sprungkraft kommen nicht von ungefähr: Vor gut zwei Jahrzehnten war Bio Mitglied der U16- und U18-Nationalmannschaft. Der aus der Hafenstadt Lattakia am Mittelmeer stammende Keeper hatte noch einiges vor als Fußballer. Vor allem der Bürgerkrieg im vorderasiatischen Staat vermasselte ihm aber diese Perspektive. 2012 ging’s zunächst in den Libanon. Drei Jahre später flüchtete er nach Deutschland und er blieb bis 2018 in Kaiserslautern. Der Fußball baute ihm bereits hier Brücken und half Bio, sich in seiner neuen Umgebung zurechtzufinden – genauso wie in der Region, wohin es den Koch mit seiner Frau Afaf und den beiden Töchtern Lilian und Helen vor gut fünf Jahren verschlug.