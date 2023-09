Rheinlandliga Tarforst erstarrt vor den Eisbären

Nach 56 Minuten zeigten die Eisbären erstmals ihre Krallen und ließen die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil erstarren. Mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten drehten die Sportfreunde den Rückstand und brachten sich auf die Siegerstraße. Gästetrainer Thorsten Wörsdörfer hat derweil einen neuen Lieblingsgegner gefunden: Vorige Saison besiegte er den FSV mit seinem Ex-Club Niederroßbach zwei Mal und triumphierte am Samstagabend zum dritten Mal in Folge. „Aufgrund der letzten Ergebnisse ist Trier-Tarforst eine Spitzenmannschaft, die uns in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel geboten hat. Nach dem unglücklichen Rückstand haben uns im spielerischen und läuferischen Bereich ein paar Prozent gefehlt, aber unsere zweite Hälfte war ein Genuss mit schönen Toren“, sagte Wörsdörfer nach dem siebten Saisonsieg.

Tarforst begann stark und hatte in der ersten Minute durch Florian Weirich eine Großchance, doch Gästetorwart Niklas Kremer lenkte den Ball über die Latte. Der FSV zog sein schnelles Spiel nach vorne auf und entwickelte viel Druck, aber Luca Herrig scheiterte nach einem Sololauf in der 36. Minute. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte gelang Weirich nach einem langen Böhme-Einwurf per Drehschuss die Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, wobei Böhme das zweite Tor knapp verpasste (46.). Im Anschluss an eine Ecke erzielte Max Olbrich den Ausgleich (56.). Nun drehten die Eisbären auf und gingen zwei Minuten später durch Moritz Hannappel in Führung. Die eingewechselten Jonah Arnolds (73.) und Jonas Kahles (80.) brachten weitere Tore ins Spiel des Oberligaabsteigers, dem in der 88. Minute durch Gabriel Jost das fünfte Tor gelang.