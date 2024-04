Rheinlandliga Tarforst feiert den Sieg mit Major Tom

Die 150 Zuschauer am Tarforster Kunstrasen erlebten eine ereignisreiche Schlussphase, in der Schiedsrichter Marc Schiry gleich acht Minuten nachspielen ließ. Luca Herrig brachte den FSV mit einem direkt verwandelten Freistoß sehenswert auf die Siegerstraße (80.). Keine 120 Sekunden später durfte Stadionsprecher André Mergener erneut die Torjubel-Musik abspielen: Nach einer zielgenauen Flanke von Nico Neumann stand der zwölf Minuten zuvor eingewechselte Elias Heitkötter richtig und netzte zum 2:0 ein. Die Köpfe des Spitzenreiters von der SG Schneifel gingen kurz runter, die von Stephan Simon trainierte Mannschaft hatte zuvor eigene Chancen ungenutzt gelassen. Nach einer Stunde retteten zum Beispiel Keeper Neumann und Kiesewetter in höchster Not.