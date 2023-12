Fußball in der Region Steve Birtz im Porträt: Einst Nationalspieler, heute Bezirksliga

Seit gut zwei Jahren ist Steve Birtz beim SV Tawern im Amt und hat bemerkenswerte Erfolge aufzuweisen: In der Saison 2021/22 gewann der heute 45-Jährige mit seinem Team den Trier-Saarburger Kreispokal und stieg in der Spielzeit danach in die Bezirksliga auf – nach 22 Jahren Abstinenz.