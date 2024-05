Bezirksliga Tawern marschiert Richtung Relegation

Robin Moser, der seit dem Rücktritt von Werner Berger vor zwei Wochen als Interims-Spielertrainer die Verantwortung trägt, musste wegen muskulärer Probleme nach gut einer halben Stunde raus. Von draußen sah er, wie der genauso wie Yann Molitor aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Luca Bernheine per Kopf an Krista scheiterte (32.). Auch einen Flachschuss desselben Schillinger Akteurs parierte der Tawerner Torwart sicher (44.). Was die Elf von Coach Steve Birtz fußballerisch draufhat, kam (auch) in der 45. Minute zum Vorschein. Per sehenswertem Pass in die Tiefe bediente Michael Fantes seinen Mitspieler Grün, der auf 2:0 erhöhte (45.).