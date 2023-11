Fußball Wie ein Aufsteiger die Bezirksliga aufmischt

Wer gedacht hatte, die SG Schneifel würde nach dem 1:3 beim FV Hunsrückhöhe Morbach nun langsam aber sicher an Boden verlieren, musste sich nun eines Besseren belehren lassen: Nur drei Tage nach dem 3:2-Erfolg im Achtelfinale um den Rheinlandpokal bezwang das Team um Spielertrainer Stephan Simon den Angstgegner SG Malberg mit 2:0 und feierte somit den zwölften Sieg im 15. Saisonspiel der Rheinlandliga. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Ahrweiler BC. Die Chance, neben der inoffiziellen Herbst- anschließend die Wintermeisterschaft einzufahren und damit als Spitzenreiter ins neue Jahr zu gehen, sind hoch. Seine ausgeprägten Trefferqualitäten bewies Jan Pidde auch am vergangenen Samstag gegen die Gäste aus dem Westerwald, die den Schneifelern in der vergangenen Runde noch zwei Niederlagen zugefügt hatten. Der 27-Jährige markierte seine Saisontreffer Nummer 18 und 19. Trotz dieser Topquote belegt der Angreifer der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont und Hallschlag aktuell nicht Platz eins des Rheinlandliga-Torjägerrankings. Ahrweilers Almir Porca bringt es gar auf 22 Treffer. Beim 6:1 über die FSG Ehrang/Pfalzel war er doppelt erfolgreich.