Fußball Tawern will mit Sieg über Arzfeld zweiten Platz festigen

Mit dem 2:1-Auswärtserfolg am Mittwoch beim TuS Ahbach stürmten die Isleker mit dem siebten Sieg in Folge auf Platz drei. Joschka Trenz hatte in der 89. Minute das Siegtor per Handelfmeter markiert. „Wir wollen unsere Serie ausbauen und auch gegen Tawern nachlegen, obgleich Tawern als Aufsteiger eine sehr gute Runde spielt“, weiß SG-Spielertrainer Andreas Theis um die spielerischen und physischen Qualitäten beim Gegner. „Das wird ein schwerer Ritt in die Eifel, denn Arzfeld ist bei Kontern brandgefährlich. Wir aber wollen dort gewinnen und Platz zwei festigen“, weiß SVT-Coach Steve Birtz um die Schwere der Aufgabe. Giancarlo Pinna und Luca Weisgerber fehlen aus privaten Gründen, fraglich sind auch die beiden Torhüter Jonas Krista (Fingerblessur) und René Gerhards (Fußverletzung).