Fußball : Termin vormerken: Mini-EM nächstes Jahr in Schweich

Termin vormerken: Mini-EM nächstes Jahr in Schweich

TRIER/SCHWEICH Die Nachwuchsfußballer aus der Region wandeln erneut auf den Spuren der Stars: 24 E-Jugend-Mannschaften (Jahrgänge 2009/10) sind eingeladen, während der Europameisterschaft im kommenden Jahr an der AOK-Mini-EM powered by Medienhaus Trierischer Volksfreund teilzunehmen.

Der Sieger wird hier kompakt an einem Wochenende ermittelt – und zwar am Samstag und Sonntag, 13./14. Juni auf der Sportanlage am Schweicher Winzerkeller.