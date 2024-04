Fußball Thalfangs „wahnsinnig große Chance“

Mit dem hart erarbeiteten 3:1-Heimsieg gegen die SG Altrich/Wengerohr-Bombogen II hat Ligaprimus SG Thalfang/Berglicht bereits den siebten Dreier in Serie eingefahren. Trainer Markus Stein, im sechsten Jahr an der Seitenlinie, nennt die Gründe, warum es in dieser Saison mit dem Wiederaufstieg klappen kann: „Wir hatten eine gute Vorbereitung, haben eine hohe Trainingsbeteiligung und verfügen über einen breiten Kader. Die Jungs sind absolut fokussiert und gewillt, unbedingt aufzusteigen und hauen alles rein.“