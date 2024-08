Fußball Mit Euphorie und Demut

Nach sechs Jahren in der B-Klasse sind die Vereinigten aus Thalfang und Berglicht wieder zurück in der A-Liga. Für Trainer Markus Stein ist die siebte Saison, die er bereits an der Seitenlinie im Hochwald steht, deshalb eine ganz besondere. Mit dem seinerzeit noch eigenständigen SV Monzelfeld ist der 39-Jährige 2017 erstmals als Trainer aufgestiegen, in der Vorsaison ist ihm das Kunststück dann mit seinem Herzensverein auch gelungen. Stein, der früher auch mal drei Jahre lang die Regionalliga-Frauen des TuS Issel coachte, mit ihnen den Rheinlandpokal gewann und dann sogar die zweite Runde im DFB-Pokal erreichte, gibt sich bescheiden, was das Saisonziel angeht: „Es ist durch den Aufstieg eine ziemliche Euphorie bei uns entstanden, doch wir gehen sehr demütig in die neue Liga. Oberste Priorität hat der Klassenverbleib. Ist der geschafft, wollen wir uns in der A-Liga etablieren.“