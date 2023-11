Fußball Von der Obermosel in die Südsee: 16.000 Kilometer für ein Pokalspiel

Für einen der prestigeträchtigsten Pokalwettbewerbe überhaupt tourt man gerne mal um die halbe Welt: Der französische Fünftligist US Thionville Lusitanos steht vor der wohl größten Reise seiner Vereinsgeschichte. Denn das nur wenige Kilometer von der Grenze zu Luxemburg und zum Saarland beheimatete Team aus Lothringen trifft in der siebten Pokalrunde des Coupe de France auf Hienghène Sport. Dieser Club spielt in Neukaledonien, einer Inselgruppe östlich von Australien, die zu Frankreich gehört.