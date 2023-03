Fußball Marx macht Thomm mobil

Bereits in der Anfangsphase agierten beide Mannschaften mit hohem Tempo. Die erste Strafraumszene ereignete sich nach vier Minuten, als ein vermeintlicher Rückpass der SG Thomm/Osbug/Lorscheid/Morscheid vom Schiedsrichter ungeahndet blieb. Welschbillig/Kordel protestierte, die Hausherren konterten, vergaben jedoch die Möglichkeit. Nach einer Viertelstunde nahmen die Vereinigten aus Thomm und Osburg das Heft des Handelns in die Hand und wurden belohnt. In der 19. Minute landete ein langer Freistoß im Strafraum der Gäste. Der Ball erreichte im Gewühl Pascal Marx, der ins linke untere Eck zum 1:0 verwandelte. Nur drei Minuten später war es wieder Marx, der den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor zog, Torwart Christian Leibrock war aber mit einer Fußabwehr zur Stelle und hielt auch den anschließenden Nachschuss aus dem Rückraum von Christian Cancelo Martinez. Bei der nächsten Chance nach 27 Minuten war die Zusammenarbeit von Marx und Martinez von Erfolg gekrönt. Marx leitete die Szene ein, spielte einen Doppelpass mit Martinez und traf dann. Nur wenig später war wieder Unruhe vor dem Gehäuse der Gäste, doch Thomm konnte aus einem Fehlpass an der Strafraumgrenze kein Kapital schlagen. Auch abgesehen von seinen zwei Toren war Marx immer präsent, holte sich die Bälle teilweise im Mittelfeld und war an nahezu jeder Offensivaktion beteiligt. Vom Tabellendritten aus Welschbillig waren abgesehen von einem recht harmlosen Kopfball bis zur Halbzeitpause kaum Offensivaktionen zu verzeichnen.