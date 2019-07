Fußball : Thon, Reck, Herget – mit diesen Stars kommt Schalke 04 am Sonntag nach Platten

Foto: TV/TuS Platten

Gelsenkirchen/Platten Dass die Schalke-Fans in Platten am Sonntag königsblaue Feinkost serviert bekämen war klar, nun steht auch der konkrete Kader fest, mit dem die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 am Sonntag (Anstoß um 15.30 Uhr) zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des TuS Platten gegen die Traditionsmannschaft des Mosel-B-Ligisten antreten wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Pazen

Wie im TV-Interview vergangene Woche angekündigt, hat Weltmeister und Schalke-Legende Olaf Thon (heute verantwortlich für die Traditionsmannschaft) Wort gehalten – die Liste der Schalker Altstars für die Partie am Sonntag ist lange: Neben Thon selbst stehen unter anderem Torwart Oliver Reck, Matthias Herget, Jiri Nemec, Martin Max oder Thomas Kruse im Kader. Trainiert wird die Mannschaft von Rekordspieler Klaus Fichtel und Rüdiger Abramczik.

Karten für die Partie gibt es für fünf Euro an der Tageskasse am Sonntag ab 14 Uhr sowie am Freitag und Samstag im Vorverkauf beim Jubiläums-Sportfest des TuS Platten.

Der Kader der Schalker Traditionsmannschaft:

Schalke kommt nach Platten. Foto: TV/Björn Pazen

Tor: Oliver Reck – Feld: Siegmar Bieber, Andreas Blaumann, Olivier Caillas, Rainer Edelmann, Egon Flad, Matthias Herget, Thomas Kruse, Sven Laumann, Rene Lewejohann, Klaus Marquardt, Martin Max, Jiri Nemec, Matthias Schlipper, Ralf Schulz, Olaf Thon, Meric Yavuz,