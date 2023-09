Rheinlandliga Dreifach-Thul schießt die Salmrohrer aus der Krise

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison sahen sich die Hochwälder um den Lohn ihrer Mühen gebracht. Eine zentrale Rolle spielte aus Sicht der Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden Schiedsrichter Lukas Wilzek, der die Partie in der 82. Minute weiterlaufen ließ, nachdem Tobias Lenz am Kopf getroffen worden sein soll und daraus das 2:1 für den Oberliga-Absteiger durch Dominic Fuß entstand. „Bis dahin“ so Trainer Fabian Mohsmann, „haben wir verdammt viel richtig gemacht, waren in der der ersten Hälfte sogar klar überlegen“. Mit einem 20-Meter-Lupfer hatte Nils Hemmes die Gäste in Führung gebracht (27.) und scheiterte kurz vor dem Pausenpfiff am starke reagierenden Mülheimer Torwart Michael Wall (45.). Kurz nach dem Seitenwechsel glichen die Hausherren durch Pascal Steinmetz aus. Hier sahen die Hochwälder zuvor ein Foul an Robin Mertinitz (47.). Es ging anschließend hin und her. Dem 2:1 ließ die SG noch die Tore Nummer drei (Leon Runkel, 88.) und vier (Fuß, 90.+3) folgen.