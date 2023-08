Fußball Der neue Trainer und seine Pläne in der Doppelstadt

Es war ein Sieg nach einer engagierten und kämpferischen Leistung der Doppelstädter: Das 3:2 gegen die SG Zell war einem Spieler geschuldet, der zuvor bereits zwei dicke Gelegenheiten versiebt hatte, dann aber Ruhe und Übersicht bewahrte. Dominik Pohl markierte mit der letzten Aktion den umjubelten Siegtreffer für die Traben-Trarbacher, die im Mai nach einem Zweikampf mit der SG Thalfang/Berglicht wieder in die Kreisliga A aufgestiegen waren. Nachdem Tim Eckstein seinen Ausstieg als Trainer angekündigt hatte und nur noch als Spieler bereitsteht, übernahm Frank Schanz das Zepter. Dieser hatte eigentlich eine längere Pause einlegen wollen nach seinem letzten Engagement bei Lok Wengerohr-Belingen, spielte sogar mit dem Gedanken, ganz aufzuhören. Laut Schanz sollte eigentlich Frank Lamberty neuer Coach werden. „Er ging aber dann kurzerhand zum TuS Platten, und so haben mich die Verantwortlichen in Traben-Trarbach angesprochen. Ich habe mir eine Woche Bedenkzeit erbeten und dann zugesagt.“