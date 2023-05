Die SG Traben-Trarbach feiert nach einem souveränen und auch in dieser Höhe verdienten 7:1-Erfolg beim SV Strimmig den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga A Mosel. „Es war ein Sieg, den wir schon beim 5:0 zur Halbzeitpause in trockenen Tüchern hatten“, berichtet Routinier Dennis Weirich.