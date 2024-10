Fußball Ecksteins neue Rolle: Einfach nur mal Spieler sein

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A hat sich der FC Traben-Trarbach an die neue Umgebung der B14 gewöhnt. Die Leistungskurve geht nach dem erst in den Schlussminuten sichergestellten 3:0-Erfolg beim SV Blankenrath II – es war der zweite Sieg in Folge – nach oben. Zuvor hatte es indes hohe Niederlagen gegen den SSV Ellenz-Poltersdorf (2:5) und die SG Hunsrückhöhe Bärenbach (3:7) gesetzt. Mit derzeit 14 Punkten aus acht Spielen sind die Doppelstädter als Fünfter zumindest einigermaßen auf Kurs. Tim Eckstein, früher in der Regionalliga für Eintracht Trier, den 1. FC Nürnberg II und Rot-Weiß Oberhausen sowie den SC 07 Idar-Oberstein in der Oberliga aktiv, spricht von einem durchwachsenen Start: „Der Saisonbeginn hätte besser sein können. Durch viele verletzte Spieler konnten wir uns nicht immer als Einheit präsentieren, wir waren noch nicht eingespielt. Vor allem hat mich das 2:2-Unentschieden gegen Dhrontal II (aktuell Tabellenletzter, d. Red.) im zweiten Saisonspiel geärgert. So sind wir noch nicht ganz im Soll, doch der Trend stimmt.“