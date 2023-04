Doppelinterview mit Tim Eckstein und Markus Stein „Unentschieden bringt beiden nicht viel“

Diese beiden Mannschaften machen den Titel in der Kreisliga B I unter sich aus – und am Sonntag ab 14.30 Uhr treffen sie im direkten Duell aufeinander. Der Spitzenreiter SG Traben-Trarbach (46 Punkte/17 Partien) empfängt den Tabellenzweiten SG Thalfang/Berglicht. Die Hochwälder haben ein Spiel weniger ausgetragen und 43 Zähler auf dem Konto, könnten mit einem Sieg bereits an den Doppelstädtern vorbeiziehen und hätten dann das Momentum auf ihrer Seite. Im Vorfeld des Topspiels haben wir uns mit den beiden Trainern Tim Eckstein (Traben-Trarbach) und Markus Stein (Thalfang) unterhalten und sie unter anderem gefragt, wo sie die Stärken des Gegners sehen, wie sie mittlerweile das äußerst kuriose Hinspiel bewerten und was im Titelrennen für ihre Mannschaft spricht.