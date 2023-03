Fußball Trainer-Ringtausch in der Südeifel

Nachdem feststeht, dass Martin Wagener den SV Speicher zur kommenden Saison in Richtung der neuen SG Dist/Idesheim verlässt, steht nun auch sein Nachfolger in der Töpferstadt fest: Ab Juli wird Tobias Karst, aktuell noch beim Eifeler B-II-Ligisten SG Idesheim/Gilzem in der Verantwortung, das Team übernehmen. Damit kommt es zum Trainer-Ringtausch in der Südeifel. In welcher Liga Karst einsteigt, ist noch ungewiss, denn der SVS ist als Tabellenvorletzter in der A-Klasse vom Abstieg bedroht.