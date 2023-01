Regionale Fußball-Transfers : Zwei Routiniers wollen es noch mal wissen

Spielt nun wieder im Saartal: Bastian Hennen. Foto: Fupa Verein

Region Im regionalen Fußball wechseln wieder einige Spieler: Rheinlandligist Salmrohr holt Tobias Stoffel, Bastian Hennen geht zurück zur SG Saartal. Niederkell ist auf Trainersuche. Ein Überblick über die regionalen Spieler-Transfers zu Beginn des neuen Jahres.

Mit seinen 33 Jahren will es Tobias Stoffel noch einmal wissen: Der Innenverteidiger – zuletzt nur noch in der Eifel-Kreisliga C II für die SG Kyllburg II aktiv – folgt seinem früheren Trainer aus gemeinsamen Rheinlandligazeiten bei der damaligen SG Lüxem/Wittlich, Frank Meeth, und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Rheinlandligisten FSV Salmrohr. „Tobias hat noch mal Bock. Er hat bereits vor der Winterpause bei uns mittrainiert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen“, freut sich Meeth auf die aus dem nur wenige Kilometer entfernten Arenrath stammende Defensiv-Alternative. Mit unbekanntem Ziel verlassen haben den Verein unterdessen Mittelfeldspieler Michael Oladapo und Angreifer Hamsik Edafe. Die lange Zeit verletzten Kai Bernard und Raphael Klotz sind nach Angaben des Salmrohrer Coachs wieder fit und wollen zum Start der Wintervorbereitung am 20. Januar wieder dabei sein. Mit 31 Punkten aus 17 Partien und Tabellenplatz acht hat der FSV die Erwartungen nach dem Abstieg aus der Oberliga sogar übertroffen. Der Klassenverbleib scheint nur noch Formsache zu sein. Die sichere Ausgangsposition nutze man, um bereits jetzt potenzielle Neuzugänge für die kommende Saison anzusprechen, so Meeth. Im Visier der Salmrohrer sind dabei nach TV-Informationen besonders einige Akteure aus dem aktuellen Bundesligakader der U19 von Eintracht Trier.

Nach fünf Runden ist für Jens Hoffmann als Trainer beim Trier-Saarburger A-Ligisten SG Niederkell-Waldweiler im Sommer Schluss. Der Berufsschullehrer plant ein Sabbatjahr in Südamerika. „Wir wollen die bislang positive Saison so gut wie möglich abschließen“, hält Hoffmann nichts davon, die Saison locker ausklingen zu lassen. Als Aufsteiger belegten die Hochwälder zur Winterpause mit 23 Punkten aus 15 Partien den siebten Platz. 2018 übernahm Hoffmann zunächst den SV Kell und wurde zwei Jahre später Coach der neu gegründeten Spielgemeinschaft mit dem FC Waldweiler und dem SV Mandern. Als Tabellenzweiter gelang dann in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg. Nicolas Hemmer, Mitglied des SG-Niederkell-Vorstandes, bedauert den Abgang Hoffmanns: „Wir hätten die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortgesetzt.“ Gespräche mit Nachfolgekandidaten seien im Gange, so Hemmer. Ein Treffen gibt es demnächst auch mit den Vertretern des TuS Schillingen. Der benachbarte Bezirksligist habe sich gemeldet, um die Bildung einer Spielgemeinschaft zu diskutieren, so der SG-Verantwortliche.

Von der C-Klasse in die Rheinlandliga: Tobias Stoffel. Foto: fupa

Routinier Bastian Hennen hat nach nur einem halben Jahr den Trier/Saarburger A-Ligisten FC Könen wieder verlassen und kehrt zum Bezirksligisten SG Saartal Trassem zurück. Der 40-jährige, mit seiner Familie in Wiltingen lebende Abwehrspieler stand zuletzt in der Saison 2015/16 in Diensten des damaligen Rheinlandligisten, bevor er als Spielertrainer zur DJK St. Matthias Trier in die Bezirksliga wechselte. Hennen begründet seinen Wechsel damit, es „noch mal höherklassig in der Bezirksliga zu versuchen. Ich kenne Trainer Heiko Niederweis aus gemeinsamen Zeiten bei der SG Perl-Besch noch sehr gut. So habe ich die Anfrage sehr gerne angenommen, nachdem die Gespräche mit dem 2. Vorsitzenden des SV Irsch, Peter Kramp, sowie Heiko sehr konstruktiv verlaufen waren“. Laut Hennen habe es in Könen aufgrund der geringen Trainingsbeteiligung und der vielen verletzungsbedingten Ausfälle „nicht mehr so viel Spaß gemacht. Es ist einfach nicht gut gelaufen in Könen, obwohl die Trainer Christian Mai und Stephan Schwarz eine hervorragende Arbeit machen“.

Beim FC Könen melden sie nach dem Abgang drei Neuzugänge. „Basti war bei ruhenden Bällen stets enorm torgefährlich. Wir müssen seinen Wechsel so akzeptieren. Er war immer sehr trainingsfleißig. Offenbar hat ihn der Ehrgeiz noch mal gepackt, um es noch mal in der Bezirksliga zu versuchen, doch wir versuchen mit unseren Winterneuzugängen nochmals Schwung und Qualität in die Mannschaft zu bringen“, sagt FCK-Trainer Schwarz. Mit Niklas Wrusch kommt ein Offensivmann vom Ligakonkurrenten SV Tawern. „Niklas war offenbar mit seiner Situation in Tawern nicht so zufrieden. Da er in Könen wohnt und unbedingt weiter in der A-Liga spielen will, ist er zu uns gewechselt.“ Der 25-jährige, frühere Stürmer des Mosel-A-Ligisten SG Moseltal Lieser ist vielseitig einsetzbar, kann nicht nur im Angriff, sondern auch im Mittelfeld zum Zuge kommen. Mit Daniel Graf kommt ein Abwehrspieler vom württembergischen B-Ligisten SG Fachsenfeld/Dewangen an die Saar. Der 22-Jährige studiert gemeinsam mit seinen Teamkameraden Jonas Weiland, Maurice Mertz und Niklas Kaufmann in Trier und könnte in der Außenverteidigung zum Einsatz kommen. Nach einer halbjährigen berufsbedingten Pause ist auch Imad El-Arja zurück.

Vom A-Ligisten DJK Pluwig-Gusterath zum Trier/Saar-B-Ligisten SV Trier-Olewig gewechselt ist Offensivspieler Robin Weirich. Der aktuelle Tabellenvierte hatte sich zuvor bereits die Dienste von Simon Follmann vom Mosel-A-Ligisten SG Burgen/Veldenz und des Malek Weisheit (SSG Kernscheid) gesichert. Nach zuletzt zweieinhalb Jahren am Stück bei seinem Stammverein DJK St. Matthias kehrt Angreifer Eric Pasucha wieder zur SG Zewen/Igel-Liersberg/Langsur zurück.

Geht für ein Jahr nach Südamerika: Jens Hoffmann. Foto: Fupa Verein

Den A-Ligisten FSV Trier-Tarforst II verlassen haben Robin Meyer zum Bezirksligisten SV Konz, Mike Herresthal (SV Wasserliesch-Oberbillig) sowie Marcel Meyer, der sich der SSG Mariahof angeschlossen hat. Indes hat sich von Eintracht Lahnstein der 19-jährige Nachwuchsspieler Matthias Müller dem FSV angeschlossen. Nach zwei Jahren beim saarländischen A-Ligisten SG Mettlach-Merzig II kehren Maurice Roersch sowie sein jüngerer Bruder Joel zum SV Feudenburg zurück. Der Trier/Saar-B-Ligist vermeldet mit dem Ukrainer Maksym Bielievtsov einen weiteren Neuzugang. Die SG Gusenburg/Grimburg, Tabellenführer der Kreisliga C Mosel/Hochwald, hat sich mit Johannes Barth von der SG Hermeskeil verstärkt. Die Hochwälder verlassen hat auch Roman Rotau, der künftig für den Mosel-B-I-Ligisten SG Gielert/Hilscheid aufläuft.

Vom Ost-Bezirksligisten FC Kosova Montabaur hat sich Angreifer Arian Beqiri dem Mosel-A-Ligisten FV Morbach/Monzelfeld II angeschlossen. Nach nur einem halben Jahr beim Mitte-Bezirksligisten SpVgg Cochem kehrt der 29-jährige Mittelfeldspieler Klaus Fahrenkrog zum Mosel-A-Ligisten SG Zell/Bullay-Alf zurück.

Neuer Trainer des Eifeler B-I-Ligisten SV Roth-Kalenborn ist mit René Hochmann ein alter Bekannter. Der 41-jährige Coach, der zuletzt drei Jahre den Mosel-A-Ligisten SG Laufeld coachte und im letzten halben Jahr beim Eifeler A-Ligisten SG Kylltal-Birresborn als Spieler aktiv war, war in Roth-Kalenborn bereits von 2015 bis 2019 unter Christian Schneider Co-Spielertrainer. Hochmann beerbt damit Nico Lenzen, der jedoch weiterhin als Spieler bereitsteht (TV berichtete). Vom Eifeler B-II-Ligisten SG Watzerath/Pronsfeld/Lünebach kehrt Angreifer Michael Kreutz (34) zur SG Geichlingen zurück. Der bis zum Frühherbst beim B-I-Ligisten TuS 05 Daun als Spielertrainer tätige Angreifer Noor Alden Abo Zarad hat sich dem Mitte-Bezirksligisten Sportfreunde Höhr-Grenzhausen angeschlossen.