Fußball-Oberliga : Traumtor in den Winkel besiegelt Salmrohr-Pleite

Salmrohr Fußball-Oberliga: Aufsteiger Salmrohr kassiert durch späten Gegentreffer 0:1-Heimniederlage gegen den FC Karbach.

Mit dem Spielgerät kamen die Gäste anfangs besser zurecht, arbeiteten sich ein ums andere Mal gut durchs Mittelfeld. Bei Salmrohr fehlte zunächst die Aggressivität, die es noch am Samstag beim 2:0 in Koblenz ausgezeichnet hatte. Gefährlich wurde es bei Karbach, wenn Dominik Kunz und Iljaz Gubetini in die Angriffe involviert waren. So in der 21. Minute, als Salmrohrs Innenverteidiger Max Düpré gerade noch am Strafraum klären konnte. Nur eine Minute später schlug Kapitän Michael Dingels den Ball nach Kunz-Hereingabe aus der Gefahrenzone.

Den Hausherren gelang es ab Mitte der ersten Hälfte immer wieder, Karbacher Angriffe abzuwehren. Im Umschaltspiel ging es aber in der ersten Hälfte nur einmal einigermaßen zielstrebig zu, nachdem Giancarlo Pinna auf Gustav Schulz gepasst hatte, der aus gut 20 Metern abzog, seinen Meister aber in FCK-Keeper Safet Husic fand (30.). Drei Minuten später musste Husics Gegenüber Sebastian Grub sein ganzes Können aufbieten: Gubetini kam aus kurzer Distanz zum Kopfball, der Salmrohrer Torwart rettete mit einem Panthersprung. Nach der Pause legte der FSV mehr Vehemenz in seine Offensivaktionen. „Jungs, wir kriegen noch unser Ding“, feuerte Spielführer Dingels seine Kameraden nach gut einer Stunde an. Der Routinier war überzeugt davon, dass sein Team noch trifft. Zunächst spielte sich in einer kampfbetonten Partie aber weiter das meiste zwischen den Strafräumen ab. Salmrohr mangelte es an Präzision. Eine starke Einzelleistung entschied die Partie zehn Minuten vor Schluss: Nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß von Dominik Kunz nahm Oscar Feilberg aus 15 Metern halbrechter Position Maß – und traf per Traumtor in den Winkel.