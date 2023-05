Region Absage an die „Wilde Liga“

Für die Fußballer der vierten Garnitur des TuS Mosella Schweich ist die Sache klar: Nach dieser Saison ziehen sie sich zurück. In ihrer angestammten Kreisliga D Mosel/Hochwald können sie künftig nicht mehr spielen – diese wird zur neuen Runde abgeschafft. 18 Partien zu absolvieren, war aus Sicht der Schweicher optimal. Und nun? „Für viele Freizeitkicker war gerade die Größe der Liga ein Grund noch zu spielen oder wieder anzufangen, da die Saison nur 16 bis 20 Spiele hatte, statt in Zukunft mindestens 24 in einer C-Klasse“, rechnen die Schweicher in einem Post in ihren Sozialen Netzwerken vor. Auch weitere aktuelle D-Ligisten sollen keine Lust mehr haben, in der neuen Reserveklasse oder in der C-Klasse zu spielen und wollen offenbar aufhören.