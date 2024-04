Fußball-Rundblick Kreisliga Als ein Mitspieler in Lebensgefahr gerät: Ben Mombach und seine spontane Heldentat

Sportlicher Niedergang, ungeklärte Zukunft: Auf einmal traten diese Probleme bei der FSG Ehrang/Pfalzel völlig in den Hintergrund. Kurz nach der Halbzeit der am Ende mit 3:4 verlorenen Rheinlandliga-Partie am Samstag bei den Sportfreunden Eisbachtal brach plötzlich Verteidiger Julien Masselot (23) bewusstlos auf dem Platz zusammen. Sein Teamkollege Ben Mombach reagierte geistesgegenwärtig: „Hinter mir hörte ich einen Aufschrei, sah Julien unweit der Mittellinie regungslos liegen.“