Fußball Ben Mombach und seine spontane Heldentat

Sportlicher Niedergang, ungeklärte Zukunft: Auf einmal traten diese Probleme bei der FSG Ehrang/Pfalzel völlig in den Hintergrund. Kurz nach der Halbzeit der am Ende mit 3:4 verlorenen Rheinlandliga-Partie am Samstag bei den Sportfreunden Eisbachtal brach plötzlich Verteidiger Julien Masselot (23) bewusstlos auf dem Platz zusammen. Sein Teamkollege Ben Mombach reagierte geistesgegenwärtig: „Hinter mir hörte ich einen Aufschrei, sah Julien unweit der Mittellinie regungslos liegen.“ Er habe direkt das Schicksal des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen vor Augen gehabt, der im Juni 2021 im EM-Duell mit Finnland ebenfalls ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen war, sagt der 19-jährige angehende Polizist im Gespräch mit dem TV. Mombach öffnete Masselots Mund, sah, dass dessen Zunge zurück in den Rachen gesunken war, so die Atemwege blockierte – und zog sie schnell wieder nach vorne. Damit verhinderte der Ehrang/Pfalzeler Akteur einen möglichen Erstickungstod seines Mannschaftskameraden. Dieser kann sich an „vier, fünf Sekunden gar nicht mehr erinnern“ und hat dann mitbekommen, wie „jemand seine Finger in meinem Hals hatte“.