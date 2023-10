Sporttalent Mal Bundesliga, mal Freizeitfußball

Trier/Bergneustadt · Markus Grothe liebt die sportlichen Extreme. Wie der 30-jährige Wahl-Trierer kürzlich im Tischtennis-Rampenlicht stand, ein paar Tage später in einem Hobbyspiel seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und in welchen internationalen Titeln sich sein Talent an der Platte bereits niedergeschlagen hat.

19.10.2023, 10:58 Uhr

Er liebt den kleinen und den großen Ball: Markus Grothe ist leidenschaftlicher Tischtennisspieler, geht aber auch sehr gerne auf Torejagd. Foto: Andreas Arens

Diese Aufgabe elektrisierte Markus Grothe. Weil es Personalengpässe in der Bundesligamannschaft seines Clubs TTC Schwalbe Bergneustadt gab, rückte er als Nummer eins der in Liga sechs beheimateten zweiten Garnitur auf – und kam Ende September im Auswärtsspiel der Oberbergischen bei Mainz 05 zum Einsatz. „Ich war mega-nervös“, gesteht der seit Anfang 2021 mit seiner Freundin Sarah im Trierer Stadtteil Feyen/Weismark lebende Grothe ein. Er verlor gegen den Luxemburger Topspieler in Reihen der Rheinhessen, Luka Mladenovic, und zog auch im Doppel den Kürzeren. Für seine starken Auftritte erntete Grothe aber jede Menge Lob. Bei 0:2-Rückstand hatte er im Einzel sogar die Gelegenheit, sich einen Satzball zu erarbeiten, aus seiner 9:8-Führung wurde aber ein 9:11 und damit eine 0:3-Niederlage.