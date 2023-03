Fußball Warum sich die Bundesliga trotz des Abstiegs für Trier gelohnt hat

Der Jubel war riesig, als sich die Talente von Eintracht Trier im Juni in den Aufstiegsspielen gegen den SV Wehen-Wiesbaden überraschend durchgesetzt hatten: Erstmals seit 16 Jahren war damit eine Nachwuchsmannschaft der Blau-Schwarz-Weißen wieder in der Bundesliga vertreten. Auf die ungleichen Bedingungen auf höchster Ebene hatten die für die Eintracht-Jugendförderung verantwortliche Projektleiter Niki Wagner und Trainer Jan Stoffels bereits im Vorfeld hingewiesen – und die Erwartungen an allzu viele Erfolgserlebnisse gedämpft. Sie sollten recht behalten: Am Ende der infolge von coronabedingten Sonderregelungen verkürzten Runde liegt die U 19 mit nur einem Punkt aus 16 Partien und einem Torverhältnis von 8:59 auf dem letzten Platz und geht nächste Saison wieder in der Regionalliga an den Start.