Fußball Dank Weirich hält Tarforsts Heimserie

Bereits nach drei Minuten durften die FSV-Tarforst-Fans beinahe das erste Mal jubeln. Eine Flanke von Mohammad Rashidi brachte Nicola Rigoni aus kurzer Distanz per Kopf aufs Tor. Morbachs Verteidiger Matthias Haubst blockte den Ball in höchster Not und verhinderte so das 1:0. Nur wenige Minuten später die nächste Großchance für die Hausherren: Diesmal vergab Luca Herrig (6.) aus kurzer Distanz die Möglichkeit zur Führung und setzte den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.